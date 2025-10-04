Taller ‘La Seu en moviment’, a la Sala Guiu, per a incentivar l’energia del cos

La Sala Guiu de la Seu d’Urgell acollirà aquest diumenge, a les 12 del migdia, l’activitat ‘La Seu en moviment’, un taller gratuït de moviment per a persones de qualsevol edat i condició. Serà coordinada pels facilitadors Neus Ferrer (ballarina i terapeuta de grups) i Álvaro de la Pena (coreògraf i director de la companyia Iliacan). Des de l’organització han explicat que en aquesta sessió es vol ajudar els participants a “despertar l’energia del cos”, tot desenvolupant conceptes com l’atenció a la respiració, mobilitzar les diferents part del cos i el ritme, la musicalitat i el silenci. També s’hi tractarà l’escolta interna i externa, consciència de l’espai i del grup, l’expressió des del moviment, la comunicació no verbal i el ball.
Tot i que la participació és gratuïta, es demana que les persones interessades a participar-hi confirmin prèviament la seva assistència. Es pot fer enviant un WhatsApp al número 609 69 16 31 o bé enviant un correu a iliacandansa@gmail.com.