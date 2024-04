Taller familiar “Fem un conte?”, a l’MCTA

Cartell de l’activitat “Fem un conte?” (MCTA)

Aquest proper dissabte, 20 d’abril, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) celebrarà la diada de Sant Jordi amb el taller “Fem un conte?”. Per aquesta ocasió, es convidarà els participants a assistir a la lectura de contes per a totes les edats, fent un petit repàs de grans artistes com Georgia O’Keeffe i Antoni Tàpies. Posteriorment, es farà un taller de creació de contes, on els participants hauran d’imaginar i escriure les seves pròpies històries.

Informació pràctica dels tallers familiars de l’MCTA

Les sessions es durant a terme durant la jornada de dissabte, a les 11.30, 12.30, 16 i 17 hores. El preu per a prendre-hi part és de 2 euros per participant. Segons s’indica des del museu, tots els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult obligatòriament. Els acompanyants no participants no han de pagar els 2 euros.

Durant els tallers es convidarà les famílies a descobrir les obres tractades a l’activitat. Per a accedir a les activitats cal reserva prèvia a reseves@mcta.ad o bé al telèfon 800 800. L’edat mínima recomanada és a partir dels 4 anys.

Aforament de l’espai EduCarmen: 12 persones.