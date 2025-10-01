Taller del Museu Thyssen al 13è Saló de la Gent Gran

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) enceta aquesta setmana el programa d’activitats del mes d’octubre. La primera tindrà lloc aquest mateix dijous, 2 d’octubre, coincidint amb el 13è Saló de la Gent Gran, que se celebrarà a la sala Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, de les 9.00 a les 19:30 hores.
En aquest esdeveniment, pensat per a millorar la qualitat de vida de la gent gran, apropant-los a serveis culturals, socials i de salut, es podrà visitar l’estand informatiu del Museu i participar en un taller gratuït de mosaic amb goma eva. El taller s’impartirà en dues sessions, de 10.00 a 12.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores, amb un aforament limitat a 12 persones per torn i sense reserva prèvia.