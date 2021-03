Tall de subministrament d’aigua a la carretera dels Cortals d’Encamp

El Comú d’Encamp realitza un tall d’aigua a la carretera dels Cortals, des de la cruïlla del carrer de la Plana fins a l’alçada del camí de Les Llaus, per procedir a la reparació de la maquinària que aquesta matinada ha deixat sense subministrament als abonats del tram inferior de la carretera dels Cortals.

Durant la nit s’ha reprès el servei amb la intervenció del servei de guàrdia, però és necessari reparar la maquinària per reprendre el subministrament amb normalitat, ja que el tram inferior no té subministrament, i per això s’ha de realitzar aquests treballs amb urgència.

El comú informarà a través de les xarxes socials, i els veïns que necessitin més informació poden contactar a través del WhatsApp del comú al 653 200.