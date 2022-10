Talk to Books, l’eina per a consultar la saviesa dels llibres

No totes les eines que ofereix Google/Alphabet són tan conegudes com el seu cercador, Gmail o Drive i Docs, algunes passen molt més inadvertides per als usuaris i internautes.

Aquest és el cas de Talk to Books, una sort de cercador, però que, en comptes de buscar per paraules clau, utilitza, d’una banda, tot el fons editorial del qual disposa Google Books i, per l’altre, d’un motor d’intel·ligència artificial capaç de comprendre una pregunta realitzada en llenguatge natural, per a la resposta del qual empra, precisament, el vast coneixement emmagatzemat en els llibres abans citats, oferint-la en forma de cites que es troben en les seves pàgines, i que responen a la pregunta feta per l’internauta.

I quan es parla de cites, no vol dir només frases cèlebres de personatges famosos, sinó paràgrafs o frases extrets dels llibres, que poden ser més o menys coneguts, i fins i tot bastant desconeguts, sempre que Google Books els tingui indexats i s’ajustin al tema sobre el qual es pregunta.

La idea no és tant respondre de forma molt concreta, sinó més aviat – i segons indica la mateixa Google en la pàgina web d’aquest servei – utilitzar Talk to Books com una eina de creativitat que permet explorar idees a partir de les cites de llibres, un sistema molt utilitzat que, amb aquest servei, es veu automatitzat.

La intel·ligència artificial encarregada de dur a terme les cerques està entrenada a partir de converses entre persones, per la qual cosa respondrà millor a una pregunta en llenguatge natural (de moment, només disponible en anglès), que en una cerca per paraules clau.

Per a comprendre i aprendre el seu funcionament, Google ofereix uns quants exemples de preguntes, a partir de les quals, es poden desenvolupar les pròpies consultes al sistema.

Malgrat que aquesta eina pugui semblar molt nova, la veritat és que ja fa uns quatre anys que està penjada en línia i disponible a tota aquella persona que vulgui provar-la, però, i com es deia al principi del present article, hi ha eines de la multinacional de Mountain View que, simplement, no són tan conegudes, com aquesta.

Per Tecnonews