Talarn acompanya Pep Tuldrà en la presentació del seu primer llibre “Trets al Pirineu”

L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), ha acollit aquest divendres la presentació del llibre Trets al Pirineu, del periodista i treballador de l’àrea de Comunicació de la corporació, Pep Tuldrà. L’acte ha comptat amb la benvinguda del president de la Diputació, Joan Talarn, i ha continuat amb una conversa entre l’autora i historiadora Xus Llavero i el mateix escriptor. També hi han assistit diversos representants institucionals de la corporació i de l’IEI, com el vicepresident Agustí Jiménez i la vicepresidenta Rosa Pujol.
En la seva intervenció, Talarn ha posat en relleu el valor especial d’aquesta presentació, tot destacant que “avui no només presentem un llibre, sinó que celebrem el talent d’una persona ‘de casa’ i que, a través de l’escriptura, contribueix a explicar històries vinculades a aquest territori, per tant doblement significatiu”.
Per la seva banda, Pep Tuldrà ha explicat que Trets al Pirineu és una obra que “neix de la memòria personal, però també de la voluntat de construir un relat que interpel·li i que convidi a reflexionar sobre una etapa vital marcada per experiències intenses”. L’autor ha assenyalat que “el llibre combina records, ficció i mirada crítica per a abordar temes com l’autoritat, la convivència i els vincles humans en contextos complexos”.
La novel·la situa el lector en un entorn pirinenc i reconstrueix, a partir de vivències i recreació narrativa, una història amb càrrega emocional i reflexiva, que posa en diàleg la duresa de determinades experiències amb la força dels vincles personals.