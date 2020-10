Suspeses provisionalment les visites a pacients al Sant Hospital

La Fundació Sant Hospital ha anul·lat aquesta setmana, de manera provisional, les visites a pacients ingressats a la primera planta d’hospitalització.

La mesura es mantindrà fins a nou avís i té com a objectiu ajudar a reduir l’augment de casos de transmissió comunitària de la Covid-19 que s’ha detectat les darreres setmanes, tant a la Seu i l’Alt Urgell com a bona part de Catalunya. L’entrada de visitants es recuperarà tan bon punt es consideri que ha millorat la situació epidemiològica.

D’altra banda, el Sant Hospital ha animat aquests dies la població a vacunar-se de la grip, especialment aquells col·lectius considerats de risc. El centre mèdic urgellenc recorda que, tot i que encara no hi ha vacuna per a la Covid-19, sí que n’hi ha per a la grip estacional i que aquesta s’ha mostrat des de fa anys efectiva per reduir la gravetat de les possibles afeccions en cas de contagi. A més a més, indiquen que enguany la consideren especialment necessària tenint en compte la presència també del coronavirus.

El risc de rebrot a la Seu, per damunt de 550

Pel que fa justament a l’evolució de la pandèmia, segons les dades actualitzades avui dimecres, l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 42 positius aïllats a domicili (4 més que el dia anterior) i 298 contactes directes no positius també confinats (+14). Al Sant Hospital hi ha 4 ingressats per coronavirus. El risc de rebrot és a 559 (+6) i l’Rh a 1,26 (=).

Al conjunt de l’Alt Urgell, el perill de rebrot se situa a 451 punts (baixa respecte al dia anterior) i la Rho7 també baixa i està a 1,23.