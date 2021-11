Suport Mutu Alt Urgell reclama una regularització del preu del lloguer a la Seu

La Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Urgell ha denunciat la “pressió” que, segons asseguren, s’exerceix a una de les seves membres, veïna de la Seu d’Urgell, perquè abandoni l’habitatge on està de lloguer des de fa prop de tres anys i mig. El cas ha d’arribar a judici dimecres vinent, dia 10. La protesta té el suport del grup municipal de la CUP.

El col·lectiu ha fet públic un comunicat en què expliquen que aquesta veïna, anomenada Maria Antonieta, “no va poder fer front al cost del lloguer” a l’inici de la crisi sanitària, per la paralització de l’activitat econòmica. Després d’uns mesos sense pagar la renda, va rebre la denúncia del propietari, que, segons afirma la portaveu de Suport Mutu, és “un gran tenidor” i creuen que “vol fer-se d’or convertint el pis en un apartament turístic al centre de la Seu”. El grup també indica que la llogatera “no podia treballar per un problema de salut i estava cobrant el salari mínim”. A l’estiu, hi afegeixen, la Xarxa va intentar que el propietari reduís la quota a un “lloguer social”, però no es va arribar a cap acord en aquest sentit.

Suport Mutu ha decidit donar a conèixer el cas perquè creuen que una altra de les causes de la situació és “la manca d’alternatives per part dels serveis socials” i “la manca de recursos en pisos de protecció o de lloguer social”. Per solucionar-ho, reclamen “la regularització dels preus de lloguer que actualment hi ha a la Seu, per revertir les exclusions en l’accés a l’habitatge”.

Pel que fa al fet que l’impagament del lloguer arribi a judici, la plataforma opina que “una vegada més, el capital intentarà interposar els seus mecanismes i poder en contra de la classe treballadora”. Per això, estudien fer una mobilització els dies vinents. En aquest sentit, Suport Mutu creu que aquest cas és un exemple d’altres situacions semblants de dificultats a l’hora de poder accedir a habitatge assequible a la ciutat.