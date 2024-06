Suport del Govern als segons mundials de BTT

Xavier Espot en la presentació dels Campionats del món de BTT (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat a la presentació dels Campionats del món de BTT que acollirà la Massana entre el 26 d’agost i l’1 de setembre, un esdeveniment que es preveu que compti amb la participació de més de 700 corredors provinents de 44 països, que competiran en alguna de les 5 disciplines. Andorra serà l’escenari enguany per segona vegada d’uns Mundials de BTT, nou anys després d’acollir per primer cop, a la Massana, l’any 2015, la competició internacional més important d’aquest esport de bicicleta.

Xavier Espot, avui dimarts acompanyat del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i dels membres del Govern de la Massana, com el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha agraït l’esforç de l’equip implicat “en aquest fabulós projecte”, que ha contribuït a fer de la Massana i d’Andorra, ha dit, un destí de referència en el món de l’esport i una seu permanent per a acollir copes del món i, enguany, un mundial.

El Govern, i més concretament Andorra Turisme, ha manifestat Espot, sempre ha donat suport a l’organització d’aquest esdeveniment “perquè compartim plenament amb el Comú de la Massana i també amb la resta de comuns la importància d’atraure esdeveniments d’aquest nivell mediàtic que contribueixen a consolidar la marca Andorra, i no tan sols per una estreta vinculació amb els esports de neu, sinó també per la resta d’activitats que hi tenen lloc més enllà de la temporada d’hivern”.

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha explicat que s’espera que els Campionats del món de BTT apleguin 80.000 assistents amb la conseqüent repercussió positiva per a l’economia del país. El president de la Federació Andorrana de Ciclisme, Gerard Riart, de la seva banda, ha destacat la qualitat de les instal·lacions del bike park de Pal-Arinsal que han estat clau perquè la Unió Ciclista Internacional (UCI) l’hagi triat per ser seu de nou d’uns Mundials, el desenvolupament dels quals ha detallat en roda de premsa el director general de l’estació, Josep Marticella.

La vinculació de la Massana amb el món del ciclisme es remunta al 2008 quan la parròquia va acollir la primera Copa del Món de BTT. Fins avui, n’ha acollit nou, fent que la parròquia s’hagi anat consolidant com un referent internacional per un esport que cada dia suma més adeptes. L’aposta per la bicicleta de muntanya a l’estiu, en la mateixa línia que altres estacions d’esquí del món, ha aconseguit desestacionalitzar i diversificar l’oferta més enllà de la temporada d’hivern.