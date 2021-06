El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dimarts al matí amb el primer ministre francès, Jean Castex, donant continuïtat a la trobada que van mantenir el passat mes de desembre per tractar l’homologació del certificat de vacunació andorrà als països de la UE, la mobilitat entre els dos territoris, l’agenda europea, així com diferents aspectes de les relacions bilaterals.

Els dos mandataris han compartit la situació sanitària actual i l’avançament de la campanya de vacunació en ambdós països. En aquest sentit, Espot ha mostrat la seva gratitud pel subministrament de les 18.000 vacunes facilitades fins a la data així com per les 12.000 dosis més que Andorra encara ha de rebre de cara al tercer trimestre en seguiment del conveni signat amb França.

Espot i Castex han coincidit en la necessitat d’immunitzar al màxim la població per tal de recuperar progressivament l’activitat. Així, tenint en compte la situació actual i les dades epidemiològiques també han celebrat la flexibilització de les mesures que faciliten la mobilitat entre els territoris, com ara que s’acceptin els test d’antígens o que les persones ja vacunades no hagin de presentar cap prova diagnostica.

Les delegacions també han tractat el treball que s’està duent a terme amb la col·laboració i el suport de França per a l’homologació del certificat de vacunació andorrà per tal que sigui reconegut pels Estats membres de la UE, en el període transitori entre que entri en vigor el reglament europeu i el moment en què la Comissió Europea accepti els certificats verds digitals de països tercers. Durant els pròxims dies es durà a terme una reunió a nivell tècnic per ultimar la solució tecnològica per als certificats andorrans mentre no arriba l’homologació definitiva per part de les autoritats europees.

L’agenda europea també ha estat un dels punts de l’ordre del dia de la trobada. En aquesta matèria, Castex ha reiterat el suport de França i la seva voluntat d’accelerar i facilitar les negociacions per a l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea durant la presidència francesa del Consell de la UE el primer semestre del 2022. En aquest sentit la delegació francesa ha expressat el seu compromís d’acompanyar significativament en aquells àmbits de la negociació que requereixen arbitratge polític, com són la política migratòria, els serveis financers, l’accés a mecanismes de liquiditat del Banc Central Europeu o el mercat de les telecomunicacions.

Les dues delegacions han acordat reforçar els contactes bilaterals vinculats a la negociació de l’Acord d’associació a través de les respectives secretaries d’Estat. També s’ha convidat a la secretària general d’Afers Europeus francesa a visitar Andorra per explicar les prioritats de la presidència francesa als agents econòmics i socials del Principat.

El desenclavament geogràfic del territori pirinenc també ha estat un dels temes que s’ha tractat en la reunió a Matignon. Les dues delegacions han constatat la necessitat d’impulsar projectes que facilitin les comunicacions transfrontereres i han acordat treballar en accions conjuntes a través dels programes europeus POCTEFA. També s’ha acordat que una participació més gran d’Andorra en la millora de les connexions sigui un dels temes a tractar durant el pròxim diàleg transfronterer previst per al mes de juliol. En aquest àmbit, el primer ministre francès ha informat al cap de Govern del projecte legislatiu relatiu a la diferenciació, la descentralització, la desconcentració i sobre diverses mesures de simplificació de l’acció pública local, que es troba actualment a tràmit al Senat, convidant Andorra a associar-se a la Regió d’Occitània, una vegada aprovat, pel que fa als eixos de la RN-20 i RN-116.

Finalment, Espot ha convidat Castex a visitar el Principat amb motiu de l’arribada a Andorra de la 11a etapa del Tour de France, prevista per al pròxim 11 de juliol.

En la trobada, que ha tingut lloc a Matignon, també hi ha participat el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega. El primer ministre francès ha estat acompanyat per la consellera Europa i secretària general del SGAE, Sandrine Gaudin, la consellera diplomàtica, Pauline Carmona, el director de la Unió Europea del Ministeri d’Europa i d’Afers Exteriors, David Cvach, així com l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet.