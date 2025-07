‘Superman’, de James Gunn, és el primer llargmetratge dels estudis DC, sota el paraigua de la Warner, adaptant una nova aventura d’un dels seus personatges estrella, Superman, l’home d’Acer, de DC còmics. El cineasta americà James Gunn es trobava rere la trilogia ‘Guardianes de la galaxia’ entre 2014 i 2023 dels estudis Marvel i, ara, no sols dirigeix i escriu en solitari aquest ‘Superman’ sinó que també entra com a executiu als estudis DC. Des de la pel·lícula original de 1978 de Richard Donner amb el malaguanyat Christopher Reeve, Superman ha vist múltiples aproximacions cinematogràfiques fins als nostres dies. Ara estrenem nou actor, David Corenswet, per a ficar-se en la pell de Superman/Clark Kent, el periodista de The Daily Planet.

La pel·lícula arrenca amb un pròleg que ens deixa un Superman derrotat i malferit en la immensitat dels gels fins que és rescatat en darrer terme pel supergós Krypto, aliat de Superman, també lluint capa vermella. Superman aconsegueix recuperar-se de les seves lesions amb uns autòmats en el seu palau de gel, la Fortalesa de la Soledat, per a tornar de nou a la societat per a combatre el mal, encarnat en aquesta ocasió per Lex Luthor (Nicholas Hault), obsessionat en la seva lluita per combatre els metahumans com Superman. Luthor està rodejat d’un equip preparadíssim i compta amb temibles sequaços, especialment Ultraman, un clon de Superman creat per Luthor, i també The Engineer (María Gabriela de Faría). Alhora Superman/Kent es reincorpora al diari, mantenint la relació secreta de parella amb la companya de redacció Lois Lane (Rachel Brosnahan), a la ciutat de Metropolis.

La guerra entre Superman i Luthor s’emmarca també enmig del conflicte de geopolítica internacional iniciat per Vasil Gurkhos (Zlatko Buric), el president bel·licista de Boravia, que vol annexionar-se el país veí, Jarhanpur, en connivència amb Luthor. Mentre, Superman és derrotat de nou i empresonat en una cel·la en un multivers pel qual s’accedeix per portes que donen accés a altres realitats. Superman comptarà amb uns imprevistos aliats per a frenar la invasió de Jarhanpur, la Lliga de la Justícia, formada per Llanterna Verda (Nathan Fillion), la Noia Falcó (Isabella Merced) i Terrific (Edi Gathegi). Aquest ‘Superman’ ens presenta un superheroi carregat de bones intencions en la seva missió de procurar fer el bé a la humanitat, impedir que hi hagi persones ferides i combatre els dolents sense descans.

Un Superman com a benefactor de la societat entregat a la causa de l’humanitarisme i el proselitisme en un combat de bons i dolents. Un relat que traspua molta ingenuïtat i innocència, quasi un relat de dibuixos animats de caràcter infantil. Un entreteniment blanc i net del qual emana també un cant d’amor familiar envers la família d’acollida, als pares adoptius de Superman, la família de veritat (Pruitt Taylor Vince i Neva Howell). Enmig d’aquesta aventura fantàstica de caràcter familiar per a tots els públics destaca l’esforç ridícul de voler contemporitzar políticament la seva trama abordant el paper nociu de les xarxes socials amb els discursos d’odi i les fake news com a arma propagandística de manipulació quan veiem com el mateix Kent/Superman ha utilitzat les entrevistes a si mateix en el seu diari pensant en l’audiència trencant qualsevol codi ètic i professional. En fi, un passatemps estiuenc tant refrescant com discret.