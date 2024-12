Supergegant a Val Gardena sota una forta nevada, però amb bon esquí dels U19

Salinas i Llort, a la dreta de la imatge. Foto: Origami Òscar Rius

Dia complicat el d’aquest dimarts a Val Gardena (Itàlia) per a l’equip EEBE U19, però que el cos tècnic valora molt positivament per l’esquí mostrat pels tres esquiadors Salva Cornella, Maià Font i Carlos Salinas. Tot i que els resultats no han estat els desitjats (Cornella 72è, Llort 113è i Salinas 143è), l’esquí dels tres ha estat molt positiu perquè les condicions meteorològiques, quan els ha tocat esquiar, han canviat molt respecte als primers en competir i, amb tot, han lluitat molt bé contra aquestes condicions en una pista transformada, molt més lenta i sense visibilitat.

La forta nevada que ha començat a caure ha deixat la pista molt afectada, però segons ha explicat Xavier Salarich, responsable del grup, els tres andorrans s’ho han lluitat molt: “Han esquiat molt bé, a partir del dorsal 40 s’ha posat a nevar com una bèstia i la neu era molt més lenta, sense visibilitat, però molt ben esquiat i me’n vaig satisfet pel que hem vist. Aquest esport és així, aquestes coses poden passar, però ho han fet molt bé, han demostrat estar compromesos amb la feina i, tot i que el resultat no sigui bo, l’esquí sí ho ha estat”.