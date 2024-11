Superàvit d’Arcalis i homenatge a Ariadna Fenés a Ordino

La corporació comunal amb l’homenatjada, Ariadna Fenés, al centre de la foto (Comú d’Ordino)

La sessió de Consell de Comú, a Ordino, ha estat precedida d’un homenatge a l’atleta Ariadna Fenés, que ha vingut acompanyada de familiars, amics, i dels representants de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Carlo Ferrari, director tècnic, i Fabrizio Gravina, seleccionador. La corredora de muntanya, ha rebut -aquest dijous- el reconeixement al mèrit esportiu amb un obsequi i un parlament per part de la cònsol, Maria del Mar Coma.

Coma ha destacat el podi a l’skyrace de Mercantour, on Fenés va batre tots els rècords el mes de juny, o el triomf a casa, també amb la primera posició a la Trail 100, per segon any consecutiu. Una distinció, en paraules de la cònsol major, que “no només celebra els podis i les medalles, sinó que premia el compromís i l’esperit de superació de l’esport femení”. I ha reconegut: “com a filla d’Ordino que ets, n’estem convençuts que la teva trajectòria ja ha deixat empremta en les nenes i les dones de la nostra societat”.





Aprovació de comptes

L’aprovació dels comptes d’Arcalís ha centrat el debat amb la minoria que ha posat el focus en la davallada d’ingressos per la venda de forfets en la temporada 2023-2024. Coma ha remarcat que aquesta és només una xifra, ja que la despesa per client i altres serveis que ofereix l’estació ha permès tancar amb uns resultats excel·lents amb un superàvit de 620.000 euros. “La manca de neu en la resta d’estacions ha estat un dels motius que més ens ha beneficiat”, ha explicat la cònsol.

L’escola d’esquí, els forfets d’estiu i la restauració serien tres dels motors que han permès incrementar la xifra d’ingressos un 3,8% respecte a la temporada anterior. Les despeses totals de l’exercici a l’estació ascendeixen a 8,442 milions i els ingressos a 9,062 milions. La corporació ha celebrat l’increment d’inversió prevista en 1,2 milions per a aquesta temporada, gran part destinada a la revisió de ginys, la innivació artificial i la construcció d’una bassa per a assegurar neu de cultiu.