Superar desafiaments i abraçar la civilització digital

ZTE, un dels principals proveïdors de solucions tecnològiques i líder en desenvolupament 5G en l’àmbit mundial, ha participat en l’esdeveniment Mobile 360, organitzat per la GSMA de Llatinoamèrica i celebrat en format presencial a Mèxic DF.

ZTE ha tingut presència en diferents debats al costat d’experts en tecnologia de telecomunicacions de tot el món per a debatre sobre el desenvolupament d’aquesta indústria a la regió. Sessions que han interessat a líders de la indústria, responsables polítics, experts tècnics o acadèmics, que també van aportar suggeriments per al mercat i l’economia digital llatinoamericans.

Després d’anys de recerca sobre la indústria 5G, amb la innovació tecnològica d’extrem a extrem, ZTE ja és capaç d’ajudar de manera integral als socis en la seva transformació digital, accelerant així el progrés cap a la civilització digital de Llatinoamèrica.

Zhang Jianpeng, vicepresident Sènior de ZTE, ha pronunciat a la conferència Superar els desafiaments i abraçar la civilització digital, en la qual ha analitzat el patró de desenvolupament futur del 4G i del 5G a la regió, i com, “a través de solucions tècniques innovadores com SuperDSS, FAST, SuperMIMO, AIVO, ZTE ajudarà els operadors a millorar l’eficiència de la utilització de l’espectre, millorar la cobertura de l’enllaç ascendent, enfortir les operacions d’Intel·ligència Digital, i ajudar els operadors a aprofitar els avantatges de la infraestructura digital, amb el que maximitzar els recursos de la xarxa”. Segons les seves paraules, “crearem els Andes de la xarxa de comunicacions a Llatinoamèrica en col·laboració amb els nostres socis. En àrees més remotes, podem assistir en la modernització de la xarxa, ajudar al fet que el trànsit aconsegueixi igualtat d’oportunitats, i esforçar-nos per tancar la bretxa entre la connexió digital i el seu corresponent ús”. A més, ha continuat, “ZTE pot utilitzar el desplegament de plataformes de banda ultraampla, Common Core, UniSite i altres solucions per a assistir en la millora de la cobertura de la xarxa, l’augment de la densitat del trànsit i donar suport a l’evolució flexible orientada al futur”.

ZTE ha participat en el ràpid desenvolupament del mercat llatinoamericà de les telecomunicacions durant més de 20 anys. Durant l’esdeveniment, Tang Wenhao, vicepresident de ZTE, ha tingut ocasió d’explicar “la reforma de la xarxa per a alliberar tot el potencial del 5G“, i ha afirmat que “els pròxims cinc anys constituiran la fase crítica del desenvolupament del 5G a Llatinoamèrica. ZTE està treballant estretament amb operadors i socis locals per a promoure el desenvolupament d’aquestes xarxes”. I ha enumerat les realitats necessàries per a abastar un mercat tan vast: “innovació tecnològica, ecosistema, valor afegit i petjada ecològica”. “Com a proveïdor de solucions de telecomunicacions d’extrem a extrem, a ZTE mantenim una posició de lideratge en aquestes quatre àrees, i som considerats com una de les principals opcions per a ser soci estratègic a llarg termini d’aquest gran projecte. La companyia, sens dubte, continuarà estant al costat dels llatinoamericans i contribuirà al desenvolupament de la seva economia 5G“, ha anunciat Wenhao.

Les oportunitats creades enfront dels desafiaments plantejats en el desenvolupament de l’economia digital a Llatinoamèrica acceleraran la transformació digital en l’era del 5G. En col·laboració amb els reguladors, els socis, els operadors i els clients, ZTE es disposa a contribuir a l’imparable creixement estratègic del continent, segons han anunciat els seus responsables.

Per Tecnonews