Suñé assisteix a la Conferència Europea de Presidents de Parlament del Consell d’Europa

Aquests 21 i 22 d’octubre, la síndica general, Roser Suñé, assisteix a la Conferència europea de Presidentes i Presidents de parlaments organitzada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) i pel Parlament hel·lènic, que té lloc a Atenes (Grècia). També formen part de la delegació andorrana Mònica Bonell, presidenta de la delegació del Consell General a l’APCE, i Josep Hinojosa, secretari general del Consell General.

Aquestes conferències venen celebrant-se des de fa més de 25 anys, amb una periodicitat bianual, i tenen com a finalitat compartir informació i experiències així com sensibilitzar als parlaments nacionals sobre els problemes que afecten Europa, especialment en l’àmbit de l’adaptació de la democràcia representativa a les condicions canviants de l’entorn geo-polític europeu i del món en general.

La Conferència reuneix als presidents dels parlaments dels 47 Estats membres del Consell d’Europa, als presidents dels parlaments dels Estats que són observadors o socis per a la democràcia a l’APCE, així com als presidents de les assemblees parlamentàries internacionals. També hi participen els parlaments d’Àsia Central i del Magrib. Havent entrat a formar part del Consell d’Europa a finals de l’any 1994, el Consell General ha participat presencialment en la majoria de les conferències celebrades des d’ençà.

Aquesta Conferència es desenvolupa al voltant de tres eixos d’actualitat que han estat presentats per Rik Daems, president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, i Constantine An. Tassoulas, president del Parlament hel·lènic. També hi és present Marija Pejčinović Burić, secretària general del Consell d’Europa. Els temes debatuts són els següents:

1- Les démocraties face à la crise de santé publique de la covid-19: partage d’expériences, la voie à suivre. Aquest punt ha estat presentat conjuntament per Valentina Matvienko, presidenta del Consell de la Federació de Rússia, Anca Dana Dragu, presidenta del Senat de Romania, i Wolfgang Sobotka, president del Consell nacional d’Àustria.

Aquest ha estat el tema triat per la síndica general per adreçar-se -en francès, una de les llengües oficials del Consell d’Europa- als parlamentaris i a les diverses personalitats assistents a aquesta Conferència, fent menció de la importància de que “és un fet que les nostres democràcies han estat posades a prova pel coronavirus, que no respecta cap frontera. En temps de crisi, ens hem d’exigir més cooperació, veure una coordinació entre estats més eficaç i empàtica, qui ens permeti articular solucions per l’interès general i el bé comú, sense colpejar les situacions diverses i les susceptibilitats nacionals de cada país. Farà falta aprendre les lliçons d’aquesta crisi per l’avenir de les nostres societats”.

2- ‘#EnvironnementUnDroit’: les parlements nationaux et le droit à un environnement sain et durable. Aquest punt ha estat presentat conjuntament per Anu Vehviläinen, presidenta del Parlament de Finlàndia, Kakha Kuchava, president del Parlament de Geòrgia, i Spyros Papadatos, membre del Consell consultiu de la Joventut.

3- L’avenir commun de toutes les citoyennes et de tous les citoyens européen·n·e·s. Aquest punt serà presentat conjuntament per Stephanie D’Hose, presidenta del Senat de Bèlgica, Annita Demetriou, presidenta de la Cambra de Representants de Xipre, i Igor Zorčič, president de l’Assemblea nacional d’Eslovènia.

A més de participar en els diferents actes oficials organitzats per l’APCE, Suñé, juntament amb diverses Presidentes de Parlaments, assistirà el dia 22 d’octubre a un esmorzar de treball ofert per Theodora Bakoyannis, en qualitat de vicepresidenta de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, per així poder debatre les experiències i els reptes als quals s’enfronten les dones parlamentàries en la vida política.

Així mateix, aprofitant que té lloc aquesta Conferència europea de Presidentes i Presidents de parlaments, la síndica general i el secretari general de la cambra andorrana s’han reunit, a instància de Stéphane Valeri, president del Consell Nacional de Mònaco, amb representants de les diferents delegacions que també formen part de la Conferència de Presidents dels Parlaments dels Petits Estats d’Europa a fi de discutir sobre temes d’interès comú per als petits estats d’Europa, però també per preparar la futura Conferència, que se celebrarà a Mònaco els dies 12 i 13 de juny de 2022.

Al marge de la Conferència, el dia 22 d’octubre s’organitza una reunió de secretaris generals de parlaments a la qual assistirà Hinojosa i en la que hi haurà un intercanvi d’impressions sobre la situació dels parlaments després de la pandèmia i on també s’aprovarà l’informe d’activitat 2019-2021 elaborat pel Centre europeu de recerca i de documentació parlamentària (CERPD).