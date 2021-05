Títol: Suits: La clave del éxito

Durada: 42 min.

Gènere: Comèdia, Drama, Judicial

Direcció: Aaron Korsh

Intèrprets: Gabriel Macht, Rick Hoffman, Patrick J. Adams, Meghan Markle

Temporades: 9 Capítols: 128

Sinopsi:

El somni de Mike sempre va consistir en convertir-se en el millor advocat del món, però tot va acabar sortint-li malament i ara, amb una memòria eidètica es dedica a aprovar els exàmens d’admissió per a la Escola de Lleis substituint a altres persones. Per atzars de la vida aconsegueix una entrevista amb Harvey Specter, un dels millors advocats de la ciutat, i tot un tauró del món de el Dret.

Obligat a contractar un associat i fart dels nens rics llepaculs que li presenten, Harvey decideix contractar Mike com un valor a l’ombra. El seu talent és excel·lent i la seva memòria fotogràfica pot ser crucial per a molts casos. El problema és que Mike no posseeix la llicenciatura i, a més, l’empresa per la qual treballa Harvey posa als alumnes de Harvard en un pedestal … Per aquest motiu Harvey i Mike comencen a fer veure que el segon es va graduar en aquella universitat .