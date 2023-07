Subvencions per a projectes adreçats al jovent

4 de 6 amb el pilar al mig dels Castellers d’Andorra a Tarragona (Concurs de Castells)

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, l’Associació Projecte Vida, la Colla Castellers d’Andorra i el Canòlich Music Andorra són els beneficiaris de les subvencions del Govern per dur a terme projectes adreçats a la joventut per al 2023. Aquestes subvencions tenen com a finalitat la promoció de l’associacionisme juvenil i el suport a projectes d’especial interès per a la joventut i enguany s’han atorgat un total de 18.432,50 euros.

Entrant al detall, el projecte de l’associació Projecte Vida ha rebut 1.502,83 euros per a l’organització de la ‘Segona setmana de sensibilització i reducció de danys d’addiccions al Principat d’Andorra’, amb l’objectiu d’informar i orientar als joves sobre el consum de substàncies tòxiques i addiccions comportamentals.

D’altra banda, a la Colla Castellers d’Andorra se li ha atorgat 2.331,15 euros pel projecte ‘Apropament del món casteller al jovent’, que té com a finalitat augmentar el nombre de joves de la seva entitat, que actualment se situa en un 40%. Mentre que, el Canòlich Music Andorra ha rebut 4.510,79 euros per a la celebració de l’onzena edició del festival, que ha esdevingut un espai de referència per a milers de joves del país.

I, per acabar, el Fòrum Nacional de la Joventut ha rebut 2.102,37 euros i 7.985,36 euros per a l’organització dels projectes ‘Diagnosi Jove Andorra: Empoderament i participació en projectes educatius’ i ‘Activitats participatives del Fòrum de la Joventut en el disseny del nou Pla Nacional de Joventut 2023’, respectivament. El primer projecte busca donar suport als joves que ho desitgin a l’hora de dur a terme projectes de recerca o d’acció social relacionats amb la joventut. Mentre que el segon projecte té per objectiu proposar espais on els joves puguin participar en la elaboració del futur Pla Nacional de la Joventut.