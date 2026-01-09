Subvencions per a la mancomunitat de l’Urgellet i el Consell del Pallars Sobirà per a adquirir vehicles de recollida selectiva de la fracció orgànica

Fracció orgànica (Govern.cat)
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha publicat, amb caràcter definitiu, la Resolució definitiva de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició de vehicles per a la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

S’ha resolt concedir 3,6 M € (3.660.265,4 €) a 23 municipis i entitats supramunicipals, entre les quals la mancomunitat de l’Urgellet i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. La major part de les entitats locals, però, són de les comarques gironines (7) i en segon terme hi ha entitats de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (6).

Aquestes subvencions són un instrument econòmic que es posa a l’abast dels ens locals per a millorar la recollida selectiva dels residus municipals i, de forma més concreta, són un suport per a contribuir fomentar la implantació de models eficients per a augmentar en quantitat i qualitat la recollida selectiva dels residus municipals.

En aquest sentit, un dels requisits per a poder optar a aquesta línia de subvencions era que els ajuntaments, entitats locals o consorcis havien de tenir implantat un model eficient de recollida de la fracció orgànica com a mínim en el 50% de la població del municipi.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. El procediment de concessió dels ajuts s’ha fet per concurrència no competitiva, és a dir, per estricte ordre d’entrada de les sol·licituds.

La intensitat de l’ajut podia arribar fins al 90% del cost subvencionable. Els imports màxims per vehicle eren fins a 200.000,00 € per a vehicles amb distintiu ambiental 0 emissions i fins a 150.000,00 € per a la resta de vehicles amb certificat ambiental d’emissions.

Amb aquesta convocatòria, l’Agència de Residus de Catalunya reafirma el seu compromís amb la millora de la gestió de residus municipals i l’impuls cap a una economia més circular i eficient.

BeneficiariImport atorgat
Mancomunitat de l’Urgellet (Alt Urgell)462.501,03 €
Ajuntament de Vilablareix88.403,70 €
Consell Comarcal de la Conca de Barberà139.219,90 €
Ajuntament de Sant Llorenç Savall95.550,00 €
Ajuntament de Manlleu103.711,76 €
Consorci Gestió Residus Ribera d’Ebre, Priorat, Terra A40.753,94 €
Consell Comarcal del Pallars Sobirà75.210,00 €
Consell Comarcal de l’Urgell321.706,00 €
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental360.309,31 €
Ajuntament del Prat de Llobregat166.666,67 €
Consell Comarcal del Pla de l’Estany105.155,08 €
Ajuntament de Girona127.428,99 €
Ajuntament de Navàs52.865,00 €
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana164.553,31 €
Ajuntament de Montgat91.382,04 €
Ajuntament de Centelles33.200,00 €
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro271.017,87 €
Consell Comarcal del Ripollès113.471,51 €
Ajuntament de Begur143.848,00 €
Ajuntament de Torrelles de Llobregat277.342,91 €
Consell Comarcal de les Garrigues47.630,14 €
Ajuntament de la Garriga241.836,46 €
Ajuntament de Vilajuïga136.501,78 €
3.660.265,4 €

