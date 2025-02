Substituts del sucre: endolcir els aliments de manera saludable

Hi ha altres opcions més saludables que el sucre refinat (Getty images)

Cada vegada són més les persones que busquen alternatives per a endolcir els aliments sense comprometre la seva salut. Per sort, hi ha una varietat de substituts del sucre disponibles, a l’abast de tothom, que poden ajudar a reduir el consum calòric i mantenir els nivells de sucre a la sang sota control. I és que vetllar per la salut ha de ser una prioritat, sempre.

Els substituts del sucre ofereixen una alternativa per a mantenir el gust dolç sense els efectes perjudicials associats al sucre. Alguns d’ells són: