Substitució dels senyals lluminosos a la frontera del riu Runer

En la seva visita a la comarca de l’Alt Urgell, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, s’ha acostat al punt de control de persones fronterer situat en el terme municipal de la Farga de Moles on aquests dies el Ministeri d’Interior (MIR) espanyol porta a terme les obres per tal de substituir els sistemes de senyalització lluminosa ubicats en aquest punt que gestiona la Policia Nacional.

La Secretaria d’Estat de Seguretat del MIR porta a terme des de mitjans d’aquest mes de novembre les obres de substitució dels semàfors instal·lats fins ara en el punt de control de persones fronterer per uns nous sistemes de senyalització formats per uns panells lluminosos que indicaran el carril obert a la circulació i el carril tancat mitjançant o una fletxa de color verd o una creu de color vermell. Aquests panells són quadrats i tenen unes dimensions d’un metre d’ample per un metre de llarg.

Segons ha explicat el subdelegat, la previsió és que aquestes obres finalitzin aquesta mateixa setmana abans que comencin els desplaçaments previstos en el proper pont de la Constitució espanyola i la Puríssima de primers de desembre. “Es tracta d’una millora en aquest punt adreçada als conductors que permet la visualització dels senyals amb més facilitat i a més distància”, ha manifestat Crespín.