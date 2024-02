Subhasten a Encamp els cortons que acolliran els caps de bestiar durant les pastures

Consell de les Talles al Comú d’Encamp. @ComuEncamp

El Comú d’Encamp ha celebrat aquesta tarda de dilluns, 5 de febrer, el tradicional consell de les Talles, en el qual s’ha aprovat l’ordinació dels Arrestos de la Taba, la normativa tradicional que regula l’aprofitament ramader de les pastures de muntanya. Posteriorment, s’ha celebrat la subhasta per a l’arrendament dels cortons de 2024.

La sessió ha comptat amb la presència del síndic general, Carles Ensenyat, de la consellera general, Maria Martisella, dels ministres encampadans, Ramon Lladós i Jordi Torres, dels cònsols major i menor de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, i el secretari d’Estat, Jordi Puy. Seguint la tradició, la parròquia de Canillo acollirà aquest mateix dimecres als cònsols d’Encamp a la subhasta dels cortons de la seva parròquia.

Una desena de ramaders de la parròquia han participat en la subhasta, que en total ha posat a disposició dels assistents 12 terrenys de la parròquia (agrupats en 9 lots). L’acte ha començat a campana tocada a l’església de Sant Miquel, com s’acostuma a dir i fer.





Jurament dels càrrecs de capità, aner i desener del sometent

Per altra banda, durant la sessió del Consell de Comú, s’han fet també els juraments del sometent, com a capità, ha promès Gorka de Oliveira Rivas, com a aner, ha promès Pol Badell Valen i com a desener, ha promès Diana Cristina Araujo Gonçalves, nomenats per sorteig entre els joves de 18 a 23 anys electors de la parròquia.





Remodelació de la zona de restauració i pista de vòlei de la piscina de la Mola

El Consell de Comú també ha aprovat, entre altres qüestions, el crèdit extraordinari per a iniciar la licitació de l’obra de remodelació de la terrassa, la zona de restauració i de la pista de vòlei exterior de la piscina de La Mola amb una estimació base de 293.199,29 euros perquè pugui estar executada abans de l’obertura de la temporada d’estiu d’enguany.