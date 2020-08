StopLed, seguretat per als vianants

El sistema StopLed delimita les zones de perill mitjançant el posicionament d’unes lluminàries en el terra a la sortida d’un garatge, per exemple, creant una àrea rectangular de zona de risc virtual en el terra.

Els beneficiats són tots els usuaris, tot i que protegeix especialment als grups més vulnerables, com per exemple els nens. Aquest sistema capta l’atenció dels més petits ràpidament, ja que es troba en una zona visible per a ells i, a més, és molt cridaner.

Un altre col·lectiu especialment beneficiat són les persones grans o fins i tot els smombies, és a dir, els qui van distrets amb els seus telèfons mentre caminen i que, gràcies a StopLed, poden ser alertats de l’entrada en una zona de perill, com un pas de vianants.

És un sistema altament intuïtiu, molt senzill d’entendre. Inclús els més petits poden associar l’encesa d’una llum amb la sortida d’un vehicle (per si sols o amb la prèvia explicació dels seus tutors).

En definitiva, sistemes fàcils de detectar, que capten l’atenció del conductor i del vianant, que, al cap i a la fi, és el més vulnerable.

Per motorpasion.com