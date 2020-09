Stop Violències i Vanessa Mendoza denuncien ser víctimes d’una “cacera de bruixes”

La roda de premsa ha estat una mica peculiar, sense acceptar preguntes i amb una posada en escena de Vanessa Mendoza tot tapant-se la boca.

Qui ha parlat ha estat la seva advocada, Clara Serra Baiget, especialitzada en drets humans. Llegint un comunicat ha dit que per defensar els drets de les dones, Mendoza esta sent investigada per delictes que comporten fins a 4 anys de presó.

Tot plegat després que el Govern presentés una denuncia a la fiscalia per unes manifestacions fetes al comitè per a l’eliminació de la discriminació contra la dona de les Nacions Unides, el CEDAW. Diuen que no volen embrutar el nom de ningú i recorden que el Tribunal Europeu dels Drets Humans protegeix el dret a expressar-se públicament contra caps d’Estat.

Tot plegat ho llegeixen com una persecució i demanen que es respecti la presumpció d’innocència. “Des que aquesta cacera de bruixes ha començat, Stop Violències i la seva presidenta han estat víctimes d’opressió estructural contaminant l’opinió pública, amb enquestes que inciten l’odi i desprestigiant la feina de l’associació”, ha manifestat l’advocada.

Ha afegit que el cas està sent seguit per les Nacions Unides que considera tant l’associació com la seva presidenta “represaliades del Govern andorrà”, segons l’informe de l’ONU publicat el 8 de setembre.

Ha afegit que no tenen constància oficial dels delictes de calúmnies contra el Govern, difamació contra els Coprínceps i contra el prestigi de les institucions dels quals se l’acusa i que això vulnera el seu dret a la defensa.