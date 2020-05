Sospita d’efectes tòxics d’un lot del complement alimentari Hydroxycut Hardcore Next Gen

El Ministeri de Salut i l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAiE) han rebut una alerta alimentària a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) en referència a la sospita d’efectes tòxics pel consum del producte Hydroxycut Hardcore Next Gen, comercialitzat com a complement alimentari adaptat a un intens desgast muscular.

El producte és de la marca Muscletech, amb data de caducitat 23/5/2022 i es comercialitza en recipients de 100 càpsules. Com a mesura de precaució, s’ha instat a la retirada immediata dels productes afectats i es recomana a les persones que en tinguin a la seva llar, s’abstinguin de consumir-los i els retornin als punts de venda.

En cas d’haver-ne consumit, i de detectar qualsevol alteració de l’estat de salut, cal consultar el seu metge de capçalera indicant-li el consum del producte.