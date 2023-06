SOS d’UNICEF internacional per la guerra a Ucraïna

La presa ucraïnesa boicotejada per Rússia

La situació empitjora a Ucraïna, especialment per a la població més vulnerable. Des d’UNICEF internacional ja s’està treballant des de fa temps a Ucraïna, en tota la regió, sobretot a la part més propera a la zona de batalla. Això ha permès a l’ONG actuar des del primer moment per a pal·liar les terribles conseqüències de les inundacions provocades per la demolició intencionada, per Rússia, de la presa de Kakhovka. Després de més d’un any de guerra, la destrucció de la presa, la pluja i els bombardejos continus estan empitjorant una situació que ja era pràcticament insostenible per a milers de nens i les seves famílies.

Hores d’ara, és urgent fer arribar aigua, aliments i articles d’higiene. Però les necessitats causades per la guerra a Ucraïna continuaran incrementant-se a mesura que passi el temps sense que s’arribi a la pau. Per això, demanen d’ajudar els nens i nenes d’Ucraïna a través d’Units per… una forma d’ajudar en què cadascú tria durant quant temps es vol col·laborar, permetent, així, prolongar l’efectivitat dels ajuts en aquesta emergència, que continua agreujant-se dia a dia.

Gràcies a persones que col·laboren a través d’Units per Ucraïna, l’ONG pot ajudar famílies com la d’Anya, de 7 anys, que ha estat evacuada de Kherson. L’aigua ha enfonsat casa seva, de la qual només han pogut salvar els documents de la família i alguna pertinença dels nens, com l’os d’UNICEF on busca consol la nena.

Pocs dies després de la tragèdia l’organització ja havia aconseguit lliurar subministraments vitals com aigua, articles d’higiene i aliments suficients per a cobrir les necessitats de gairebé 180.000 persones.

Però, l’increment dels enfrontaments està empitjorant la situació per a milers de nens i nenes com l’Anya, que ara necessitarà una nova llar, roba, escola, suport psicosocial…

Ningú ha d’oblidar els més de 2 milions de nens que han abandonat Ucraïna i els que també, UNICEF, està protegint als països veïns.

Cada dia que passa la situació és pitjor per a tots en un conflicte que està lluny de resoldre’s. UNICEF demana ajut per als més vulnerables.