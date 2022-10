SOS adolescents: El naufragi de la salut mental després de la pandèmia, de Jordi Royo

Títol: SOS adolescents: El naufragi de la salut mental després de la pandèmia

Autor/a: Jordi Royo i Isaach

Pàgines: 256

Editorial: Columna Edicions

Sinopsi:

Hem vist sempre l’adolescència com un moment de canvis crítics, de vegades conflictius. Però mai fins ara els psiquiatres i psicòlegs s’havien vist tan desbordats per l’afluència de nois i noies a les seves consultes. Els adolescents d’avui, els nascuts amb el nou mil·lenni, pateixen més ansietat i depressió que mai, amb quadres d’agressivitat, de problemes de socialització, autolesions, bullying, trastorns obsessius, addiccions i un índex de suïcidi que s’enfila com mai.

Què ha passat? Si bé la pandèmia de covid, amb el confinament i les restriccions, ens han afectat a tots, els nostres adolescents i joves es van veure tancats a casa en un moment crucial per a la formació de la personalitat i de la socialització. No podia no afectar-los.

Com podem actuar? El psicòleg Jordi Royo analitza les problemàtiques, ens orienta per a entendre fins a quin punt les reaccions dels nostres fills i filles són patològiques o entren en la normalitat i ens dona eines per ajudar-los.

Un llibre que orienta a pares i educadors a identificar les malalties mentals dels adolescents.

Font: lacasadellibro