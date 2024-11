Sortida d’un tràiler amb material de primera necessitat en destí al País Valencià

Logotip de Càritas Andorrana

Càritas Andorrana ha informat que, aquest divendres, 8 de novembre, sortirà des del Principat un tràiler carregat amb material de primera necessitat destinat al País Valencià, per les greus inundacions causades per la DANA ara ha fet una setmana i que ha deixat un gran nombre de víctimes mortals i de persones desaparegudes, així com incalculables danys materials.

El camió sortirà des de l’aparcament Les Costes, a Andorra la Vella, a les 12 hores, cap a terres valencianes. Entre d’altres, acomiadaran el tràiler la presidenta de Càritas Andorrana, Anna maria Villas, i mossèn Pepe Chisvert, consiliari de l’organització humanitària.

Val a dir que en la partida del camió també hi seran presents estudiants del Col·legi Sant Ermengol, del Mare Janer i del Sagrada Família d’Escaldes-Engordany. Són centres que han col·laborat en la recollida dels productes que ara són destinats a les zones afectades de València.