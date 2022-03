Sortida del primer enviament d’ajuda humanitària per a Ucraïna de Càritas Sant Julià

El Comú de Sant Julià de Lòria, l’ajuntament de Puigcerdà, el Consell Comarcal de la Cerdanya i Càritas parroquial han dut a terme aquest divendres el primer enviament d’ajuda humanitària a Ucraïna a partir d’un tractat de bon veïnatge seguint la màxima 36 del Manual Digest.

Ahir dijous, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, el vicepresident del Consell Comarcal de Cerdanya i Tinent d’alcalde de Puigcerdà, Pere Valiente i el regidor de Cultura, Àlex Rubio es van reunir amb els cònsols de la parròquia, Josep Majoral i Mireia Codina i el rector, mossèn Pepe Chisvert a la nau industrial on els voluntaris estaven emplenant els 33 palets que finalment s’enviaran a la localitat polonesa de Rzeszowskie, prop de la frontera del país atacat per Rússia.

Un cop allà, una delegació de Càritas s’encarregarà de distribuir el material entre el qual hi ha mantes, productes d’higiene personal, d’alimentació i de primera necessitat en general. Josep Majoral s’ha referit a la situació a Ucraïna per dir que “en moments com aquests qualsevol ajuda és poca, però el que queda palès és que la humanitat no té fronteres“. El mandatari lauredià ha qualificat l’acció conjunta amb Càritas i Puigcerdà com “una mostra de bon veïnatge i una espurna d’humanitat que volem fer arribar a la gent que ho està passant tan malament”.

Per la seva banda, el primer edil de la localitat cerdana, ha manifestat que “en les situacions difícils és quan més ha d’aflorar el millor de cadascú, i s’ha demostrat que som una comunitat solidària i compromesa. I a més, aquesta solidaritat s’ha pogut vehicular a través d’aquesta iniciativa de col·laboració transfronterera”.

Mossèn Pepe ha explicat que la iniciativa va sortir de la darrera reunió de mossens d’Andorra celebrada a Aina, per donar resposta a totes les persones que volien aportar el seu “granet de sorra” a més de les aportacions econòmiques que s’estan fent als comptes bancaris de Càrites parroquials i Càrites Andorrana. Aquest enviament s’ha coordinat per part de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria i un equip de més de 40 voluntaris.

Dos protagonistes importants en aquesta acció tan noble són el Juli Pérez i l’Eva Sansa, ja que són la parella que conduirà el camió i lliurarà el material als responsables de Càritas Rzeszowskie. El Juli és fill del propietari de Transports Areny i assumirà personalment tots els costos del desplaçament, combustible i dietes incloses. Tots dos ja van col·laborar fa anys en una acció similar durant la guerra de Kosovo.

Tant mossèn Pepe com el director de Càritas parroquial, Jordi González han volgut agrair totes les empreses i particulars que han col·laborat per fer realitat aquest enviament i han volgut deixar clar que el compte corrent de Càritas continua obert per a qui vulgui fer aportacions econòmiques. Els ingressos es poden fer a AD90 0003 1101 1091 4031 0102 posant Ajuda Ucraïna.