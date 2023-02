Sortida al Castell de Sant Miquel (Gironès)

Vistes des del castell de Sant Miquel, al Gironès

D’excursions se’n poden fer moltes i de caràcter ben diferent. Per exemple, es poden fer sortides envoltades de natura si es comença des d’un entorn urbà com el de la ciutat de Girona. L’inici, per a la proposta d’aquesta setmana, se situa a Sant Pere de Galligants, del qual ja se’n tenen referències el segle X, tot i que l’actual edifici data del segle XII.

Si es va seguint encara per la zona urbanitzada, es passa a prop del Monestir de Sant Daniel, fundat el segle XI. Actualment encara hi ha vida monàstica femenina de l’orde de Sant Benet. Si es va pujant s’anirà deixant enrere la part urbanitzada i la natura ens anirà obrint pas fins que, després d’una estona de pujada, arribarem a Sant Miquel, on hi podrem observar, a banda de les restes del castell, les fabuloses vistes i seure en una de les taules a fer un mos, ja que l’excursió dura tot un matí.





Per www.surtdecasa.cat