Sortida a Port Aventura o a l’alberg de la Baronia per les vacances de Tots Sants d’Encamp

El Comú d’Encamp obre les inscripcions per a les activitats del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove, que tindran lloc durant la setmana de vacances escolars de Tots Sants (del 2 al 5 de novembre).

En el cas del Llaç d’Animació (de 3 a 5 anys), els participants realitzaran diferents activitats, enguany inspirades en la festivitat de Halloween, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i al Centre Esportiu del Pas de la Casa.

Pel que fa a l’Àrea de Jovent (de 6 a 11 anys), es farà una estada de 4 dies a l’alberg de la Baronia.

Des de l’Espai Jove (de 12 a 17 anys), es realitzarà una sortida de 2 dies (2 i 3 de novembre) a Port Aventura.

Les places per a les diferents activitats són limitades i el preu és de 77,80 € per al Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent i de 88,90€ per a l’Espai Jove.

Els usuaris de l’Àrea de Jovent, del Club Piolet o del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte del 10%. A més, les famílies que inscriguin un segon germà tindran un descompte del 20% en la segona inscripció.

Les inscripcions es realitzaran de forma on-line a través de comuencamp.ad i entrant a la pestanya inscripció d’activitats. Per a qualsevol dubte o informació es pot trucar al telèfon +376 834 333 (Encamp), al +376 755 111 (el Pas de la Casa) o enviar un correu a complex@encamp.ad