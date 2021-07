Sortida a les saleres de l’Estanyó per a descobrir l’activitat ramadera d’Ordino

Destinat al públic familiar, el Comú d’Ordino programa aquest estiu cinc sortides amb un guia de muntanya fins a les saleres de l’Estanyó, al Parc natural de la vall de Sorteny. La primera excursió es farà aquest dijous 22 de juliol i les següents tindran lloc els dijous 5, 12 i 26 del mes d’agost i el 2 de setembre.

Es tracta d’una caminada de dificultat moderada que comença a la caseta d’informació del Parc, la canya de la Rabassa, i té una durada estimada de quatre hores i mitja, per anar i tornar. L’objectiu és que el visitant conegui i es familiaritzi amb les tasques dels ramaders, com portar el bestiar fins a les saleres per suplir la manca d’aquest mineral a la muntanya. La tradició a Ordino es portar les anolles -vaques joves- i els cavalls fins a l’estany de l’Estanyó creuant la vall de Sorteny. La distància és de 9,66 km amb un desnivell positiu de 588 m.

La primera sortida es va fer l’any passat amb èxit i els participants van estar acompanyats pels ramaders de la parròquia. Al refugi borda de Sorteny s’ofereix l’opció de quedar-se a dinar i una degustació de productes locals amb un menú fet per a l’ocasió. Els interessats en fer la sortida han de fer una reserva prèvia a l’Oficina de Turisme al telèfon 878 173 o a l’adreça electrònica ot@ordino.ad.