Soriguera (Pallars Sobirà) ha iniciat la reforma integral de la ‘Casa del Mestre’

Al fons, l’edifici que s’està reformant per a destinar-lo a habitatge públic a Malmercat, a Soriguera (Diputació de Lleida)

A Soriguera, comarca pirinenca del Pallars Sobirà, ja han començat el treballs que han de conduir a la reforma integral de la “Casa del Mestre”. L’actuació, que compta amb el suport de la Diputació de Lleida, consisteix en transformar aquest equipament, actualment en desús i pràcticament en runes, per a transformar-lo en un habitatge públic per a lloguer social

L’Ajuntament de Soriguera ha iniciat, així, les obres d’aquest edifici municipal situat al nucli de Malmercat i conegut com la ‘Casa del Mestre’ per a transformar-lo en habitatge social. L’actuació substituirà la totalitat de la primera planta d’aquest edifici, antigament destinat a l’habitatge del mestre de l’escola, per a transformar-lo també en habitatge públic i incorporant-lo al parc d’habitatge de l’Ajuntament de Soriguera per a destinar-lo a lloguer. L’actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida a través dels plans econòmics de cooperació destinats a projectes i actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic a les terres de Lleida.

Josep Ramon Fondevilla, alcalde de Soriguera, explica que amb aquest arranjament es recupera i es dona una nova vida a la ‘Casa del Mestre’ amb la finalitat d’acollir noves persones i famílies que puguin també donar vida a Malmercat i a tot el municipi de Soriguera. L’equipament, que es construirà amb materials totalment sostenibles amb el medi ambient i de gran eficiència energètica, constarà de dues plantes i vetllarà en tot moment per la seva integració amb l’entorn de Malmercat. “L’actuació principal es durà a terme a la primera planta per dos grans motius: el primer, és el mal estat de la coberta i el segon és que les parets ocupen una part important de la planta, fet que impossibilitaria la superfície útil mínima de 30 m2 que estableix la llei”.

L’ajuntament preveu que les obres estiguin finalitzades de cara a la primavera i permetrà la seva posada en marxa immediatament finalitzada l’actuació. “El resultat serà una bonica casa de dues plantes d’aproximadament 40 m2 cadascuna on la primera planta serà destinada a habitatge i la planta baixa serà d’ús comunitari com a magatzem o sala polivalent”.

Un cop finalitzada l’obra, el consistori preveu obrir unes bases a les quals podran optar les persones i famílies que s’adaptin a les necessitats socials descrites.