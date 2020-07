Sorgiran oportunitats laborals per a major independència per als Escorpí entre el 20 i el 26

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Si hi havia un conflicte familiar entre germans, es pot donar l’oportunitat de parlar tranquil·lament. El sector professional ofereix alguns reptes, però demana temps.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Sigues prudent a l’hora de donar informació delicada i personal, no tothom té les millors intencions, selecciona. L’amor es pot presentar, però no goses passar a l’acció.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

L’economia et pot treure la son, doncs dones voltes sobre com enfocar el teu futur material. Idealitzes una persona del sector laboral i t’agradaria tenir-hi alguna cosa.



Cranc



al 21 de juliol

Tot i la inestabilitat del sector laboral, segueixes el teu instint i lluites pel que vols fer. Amb Mercuri al teu signe, vols moure fitxa, no et quedes parat, ni callat.



Lleó



al 21 d’agost

En l’amor pots sentir-te dividit entre dues persones, una d’elles en la distància. Si tens projectes professionals, potser serà millor portar-ho en silenci i ser prudent.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

No descuidis els temes materials, sobretot el que té a veure amb préstecs o impostos. Si tens fills, són moments de canvis i caldrà ser pacient. Coqueteig a l’àrea laboral.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Canviar d’aires pot fer-te sentir millor, si véns d’una etapa complicada. Amb la parella poden sorgir evidents diferències d’opinió. L’economia tendeix a regularitzar-se.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Poses energia en recuperar la salut o sentir-te millor. Pots viure un amor d’estiu força romàntic i fogós. Sorgeix una oportunitat laboral que t’oferirà més independència.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Vius una etapa de canvis i has passat un temps neguitós, però entres en una fase de certa satisfacció personal. Nous coneguts i fins i tot alguna atracció irrefrenable.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Disparitat d’opinions amb la família, però si et mantens prudent, no anirà a més. La intuïció pot ajudar-te a triar el rumb que més et convé. No segueixis altres camins.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Et sents més connectat amb les teves necessitats corporals i pots iniciar una dieta especial. El sector amorós pot donar-te alguna alegria. Algú et busca per saber de tu.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Connectes amb els talents oblidats i et diverteixes fent allò que t’agrada. Despeses extres, produïdes per fills. Voldràs ajudar a una persona d’edat que ho necessita.