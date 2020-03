Es tracta d’un primer pas per facilitar la tornada a casa dels temporers que s’han quedat bloquejats al país, després del tancament de les estacions d’esquí el 14 de març a causa del coronavirus, i de la decisió de l’Argentina de tancar fronteres per evitar l’avenç de la pandèmia. El Govern ha fet les gestions diplomàtiques amb les autoritats del país sud-americà, mentre que Ski Andorra assumirà una part del cost dels bitllets, de 600 euros.

El vol sortirà de Tolosa i anirà via París fins a Buenos Aires. Hi haurà 400 places, que seran per als temporers que no tenien bitllet de tornada i les seves famílies. En el cas dels treballadors que sí que havien adquirit un bitllet, les companyies estan buscant dates per organitzar els vols de tornada les pròximes setmanes.

Pel que fa al trasllat fins a l’aeroport de Tolosa-Blagnac, es farà amb autocar i serà gratuït.