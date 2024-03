“Sopar de la fam” de Mans Unides a la Seu d’Urgell

Cartell anunciar el “Sopar de la Fam”, a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El proper dimecres, dia 13 de març, tindrà lloc al centre cívic El Passeig el “Sopar de la Fam”, a les nou de la nit, organitzat per Mans Unides-La Seu d’Urgell. Aquest sopar solidari té com a finalitat recaptar diners per a poder dur a terme el projecte que té previst desenvolupar Mans Unides aquest any, i que serà presentat durant el mateix sopar.

L’organització d’aquest acte solidari compta amb la col·laboració de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Parròquia de Sant Ot, la Llar d’Infants Francesc Xavier, Mos Serafí, Cadí i Embotits Obach.