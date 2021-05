Sónia Miguéns presenta ‘Una finestra a la vida’ a illa Carlemany

Una finestra a la vida és el nom de l‘exposició que pot veure’s des d’avui dilluns i fins diumenge 16 de maig a la planta baixa del centre comercial illa Carlemany. Les obres, fetes amb la tècnica del soft pastel, són de Sónia Miguéns.

Nascuda a Nisa, Portugal, diu haver-se sentit atreta de ben petita per la natura i per les manualitats, especialment per la pintura, dos camps que duu estretament lligats des de la seva formació fins ara. Formada en Belles Arts i Disseny, va obrir l’atelier Sónia Miguéns al seu poble natal (2001), una escola-taller que va mantenir durant dos anys, a la vegada que anaven augmentant la seva experiència en el món de les arts plàstiques, les exposicions col·lectives, etcètera.

Des del 2005 que resideix a Andorra i malgrat tot el seu bagatge, durant els darrers anys el seus treballs s’han mantingut en un pla íntim i personal. Amb el confinament, la vocació, les ganes contingudes, així com nous estímuls derivats del seu creixement personal, han propiciat el seu retrobament amb l’art de manera més constant i intensa, un fet que l´ha dut no només a tornar a crear, sinó també a fer-ho mitjançant un nou estil i una nova tècnica que mai havia utilitzat, la tècnica del Soft Pastel.

Aquesta nova empenta i dedicació, juntament a la seva imaginació a l´hora d´interpretar l´entorn, queden clarament reflectits en totes les làmines que conformen el treball que presenta a illa Carlemany.