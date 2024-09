Solfy creix més del doble en el segon trimestre

Plaques solars en una teulada. Foto: ARXIU

Solfy, el primer marketplace d’Espanya que impulsa l’autoconsum solar i les energies renovables, ha presentat resultats que confirmen la seva posició com a líder emergent en un mercat afectat per la incertesa i la caiguda d’alguns competidors. Així, Solfy ha tancat el segon trimestre amb un creixement de més del 100%, més del doble del registrat en el primer trimestre, que va ser del 40%.

En els últims tres mesos, la companyia ha aconseguit una xifra rècord de 2 milions d’euros de facturació. Aquest impressionant rendiment subratlla la capacitat de Solfy per a mantenir i, fins i tot, reduir els costos de màrqueting mentre la companyia escala a nivells sense precedents.

Solfy es troba en procés de tancar la seva pròxima ronda de finançament, mantenint-se com l’única empresa solar “Cleantech” que registra un creixement sostingut en un context d’incertesa que afecta altres competidors, que estan experimentant importants caigudes i retallades a conseqüència de les pujades dels tipus d’interès i la fi de les subvencions. En l’actualitat, està en contacte amb family offices i fons de capital de risc, explorant vies per a ampliar el seu creixement en un mercat que, malgrat les condicions actuals, mostra signes clars de maduresa i abundants oportunitats.

Durant el primer semestre de 2024, Solfy ha consolidat dues noves línies de negoci: B2B i aerotèrmia, oferint un producte integral per a la llar del futur. Aquest enfocament no sols és sostenible i ecològic, sinó que també proporciona solucions econòmiques i resilients enfront de les fluctuacions del mercat energètic, dominat per les comercialitzadores tradicionals.

L’expansió de Solfy abasta tota Espanya, amb una demanda destacada a Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid. Altres regions amb una quota de mercat destacada són Castella-la Manxa, Aragó, Astúries, illes Balears, Galícia i Andalusia. La companyia treballa amb una àmplia varietat de clients, incloent-hi habitatges residencials, indústries, vinyes, empreses, ajuntaments com el de Solsona, o grans naus en polígons industrials, com a Cartagena.

Segons expliquen els seus cofundadors, Sergio Balcells i Sergi Sans, aquest creixement accelerat i la consolidació de noves línies de negoci “ens posicionen com una oportunitat única per als inversors que busquen apostar pel nou líder d’un mercat en transformació”. Solfy no sols està definint el futur de l’autoconsum energètic, sinó que també està demostrant ser una inversió sòlida i prometedora en un sector clau per a la sostenibilitat i l’economia del futur





Per Tecnonews