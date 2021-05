Soldeu El Tarter acollirà les Finals de la Copa d’Europa de 2022 del 14 al 20 de març

Avui la FIS ha confirmat les dates de les dates de la Copa d’Europa de la temporada 2021-22 i Grandvalira acollirà a Soldeu El Tarter les Finals d’aquesta competició. Serà del 14 al 20 de març del 2022, tant en categoria masculina com en femenina, a les pistes Avet i Àliga.

Les Finals de la Copa d’Europa 2022 ja tenen data. Del 14 al 20 de març del pròxim any el circuit continental aterrarà a Andorra per competir en la cita final tant en homes com en dones. Soldeu El Tarter acollirà en aquestes Finals les disciplines de descens, supergegant, gegant i eslàlom, completant fins a vuit curses.

La Copa d’Europa masculina començarà al desembre i, abans d’arribar a Andorra, haurà passat en diferents disciplines per les estacions de Zinal, St. Moritz, Santa Caterina, Gurgl, Berchtesgaden, Wengen, Tarvisio, Spindleruv Mlyn, Vaujany, Saalbach, Garmisch Partenkirchen, Reiteralm, Kvitfjell i Oppdal.

En dones, la competició europea començarà a finals de novembre a Funäsdalen, i continuarà a Trysil, Kvitfjell, Zinal, Andalo, Skiworld Ahrntal, Val di Fassa, Orcières-Merlette, Meringen-Hasliberg, St. Anton, Zell am See, Sarntal, Maribor, Kopaonik, Crans Montana i Bad Wiessee, abans d’arribar a Andorra al mes de març.

Fa més de deu anys que Andorra, amb el treball conjunt de la Federació Andorrana d’Esquí i Grandvalira, va iniciar un treball constant i ferm per la internacionalització de la seva oferta esportiva d’alt nivell en el món de l’esquí. Amb les de 2022, serà la quarta vegada que Grandvalira rebi unes Finals de la Copa d’Europa, després 2014, 2015 i 2018. Abans, l’estació havia rebut les Copes d’Europa de 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013, a més de les Copes del Món femenina de 2012 i 2016 i les Finals de la Copa del Món de 2019.

Max Tissot, director d’alpí de la FAE: “Valorem molt positivament aquestes Finals. Sempre està molt bé tenir aquestes competicions internacionals a Andorra. A la nostra programació es posa un objectiu en concret, i ens toca el cor poder competir a Andorra a les nostres pistes. Per a l’staff tècnic i l’equip és una motivació, però per als corredors és un objectiu pel que lluitaran tot l’hivern, amb totes les ganes per competir a casa. Ens hem de ficar pressió per ser uns representants d’alt nivell, anant a buscar un resultat important, tipus top10 que ja vam assolir al 2018 amb Joan Verdú en descens. Crec que repetir un top10 és un objectiu per a ell, i per als altres corredors agafar un top30 seria important”.

“Tot això és un procés de cara als Mundials, per mantenir-se al dia, per ser cada cop més bons a nivell organitzatius, d’afinar detalls i trobar els ajustos els més bons possibles. Per a nosaltres és una oportunitat competir en aquestes pistes, i per al país és un muntatge i logística molt gran que ens anima a continuar lluitant en el dia a dia”, ha afegit.