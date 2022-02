Solans (GIAND), Di-Fante (2RM), Roger (SBS) i Emery (ICEG) campions de les GSeries 2022

Nil Solans (GIAND), Romain Di-Fante (2RM – Clio ICE Trophy), José Roger (SBS) i Maxime Emery (ICE Gladiators) es van alçar amb el triomf absolut de la present edició de les GSeries. Al podi de l’últim parcial (G4) del certamen andorrà de pilotatge sobre gel, van pujar al graó més alt del podi Raul Ferré (GIAND), Pierre Paul Baltolu (2RM), Joel Font (SBS) i per partida doble Cristian España (ICE Gladiators).

Una vegada més aquesta temporada, la prova es va disputar amb una pista en perfecte estat, encara que en alguns moments va aparèixer la boira i van caure alguns flocs de neu. Ambient fred i amb una humitat superior a la de jornades anteriors.

Els vehicles elèctrics arribaran el 2023 a les GSeries

A part de les mànegues decisives de les GSeries 2022, en concret en la recta final de la G4, es va presentar el vehicle elèctric CEV el qual, segons va comentar el responsable del Circuit Andorra, Alex Bercianos, formarà part d’alguna de les graelles de la pròxima edició de la competició sobre gel. Aquestes eren les paraules de Bercianos: “Acabem l’edició del 2022 i ja fa temps que estem treballant en la pròxima edició de les GSeries. En aquests moments estem valorant la possibilitat d’incloure els vehicles elèctrics, en concret els RX2e, que tenen la seva estructura a Catalunya i que ens han mostrat el seu interès de formar part de la competició en el nostre campionat. Ara mateix, seguint la tendència del motorsport la inclusió dels vehicles elèctrics seria un pas important pensant en el futur de les GSeries”.

En referència a l’edició 2022, acabada d’acabar, la valoració que fa el màxim responsable del Circuit Andorra és molt positiva: “Sens dubte, crec que s’ha fet un pas endavant en tots els nivells de les GSeries. Hem mantingut un nivell molt alt des de l’inici quant a les inscripcions, des de la G1 s’han complert les previsions i en cada meeting la presència de pilots ha anat a més. Esmentar que fa quatre anys teníem entre 20 i 25 inscrits per meeting mentre que enguany hem superat sempre els 55”.

A més afegia: “Vull destacar també el treball del nostre equip de pista que ha fet una feina excel·lent, cert que ens ha ajudat la meteorologia, però l’esforç en el treball diari del manteniment de la pista ha estat la base perquè poguéssim presentar als pilots una pista en excel·lents condicions amb una presència d’asfalt gairebé inexistent”.

GIAND. Nil Solans confirma el títol. Raul Ferré guanya la G4

En aquesta ocasió, el centre d’atenció estava en veure si Solans podia mantenir la còmoda diferència amb la qual iniciava la decisiva G4. Des dels entrenaments lliures es va poder comprovar que l’experimentat pilot català que, en aquesta ocasió defensava els colors de FlashLed, no estava disposat a deixar-se sorprendre i va ser l’únic que va marcar un crono per sota dels 48”, deixant a dècimes de distància als joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, Àlex Español i Raul Ferré, que ho van intentar fins al final.

Durant les mànegues següents va continuar la mateixa tònica i Solans per fi va poder celebrar el títol després de vèncer en la Final B. Ferré va vèncer en la Final A, però les diferències ja afavorien de manera clara al campió.

2 Rodes Motrius (2RM) – Diferència mínima entre els pilots francesos Di-Fante i Baltolu

A priori era una de les categories en la qual la incertesa era major. Romain Di-Fante va vèncer en el primer i tercer meeting, no obstant això la regularitat de Pierre Paul Baltolu el va situar amb opcions fins al final.

Així va ser, Baltolu va seguir amb un grau de competitivitat molt alt, fins al punt que va ser el millor en aquesta G4, aconseguint un clar triomf en la Final B, que va posar contra les cordes a Di-Fante. El líder, que havia estat el millor en la mànega classificatòria, no podia fallar en la Final A, si volia mantenir la seva condició de campió.

En aparença, no va sortir a lluitar pel triomf en aquesta final i es va concentrar en mantenir una segona posició sense córrer riscos i sense cometre errors, per aconseguir el títol per només 3 punts de diferència.

Per cert, Frank Porté (Mini) va aconseguir el triomf de manera clara en aquesta final A. El jove andorrà va prendre el relleu del seu germà, Ian, al podi del Circuit Andorra, qui no va poder competir.

Si hi havia una persona satisfeta al final d’aquestes GSeries 2022, era Josep M. Ferrer (responsable d’Alpine Racing) i impulsor del Clio ICE Trophy. D’aquesta manera comentava la seva satisfacció: “Quan comences un projecte sempre és complicat, hi ha dubtes i has de resoldre tots els problemes que van apareixent sobre la marxa. Crec que ho hem aconseguit, hi ha hagut moments durs però acabem i l’ambient que ha quedat entre els que han participat i alguns que no han pogut venir és que és una gran experiència i que desitgen tornar la pròxima temporada. Amb aquesta perspectiva, analitzarem el que ha succeït en aquests 4 meetings i ens posarem a treballar de cara al campionat 2023. Estic segur que tot resultarà menys complicat (no fàcil) que enguany. La veritat és que tots marxem molt contents”.

Side by Side. Joel Font va fer realitat el seu objectiu. Roger campió

Després de guanyar els tres primers meetings de la temporada, era difícil que a José Roger se li escapés el títol dels buggys. Amb tot Joel Font ho va intentar fins al final i va aconseguir una merescuda recompensa, el primer triomf en la temporada del seu debut pilotant un SBS.

Bonica lluita la que van mantenir Joel Font i Joan Gil pel subcampionat. Font va aconseguir el millor crono en la suma de les 6 voltes de la classificatòria, mentre que Gil va aconseguir la volta ràpida, i en conseqüència va sortir a la pole-position de la final A.

No va haver-hi sorpreses en la recta final del meeting: “Roger va guanyar amb claredat la Final B (campió) i Joel Font la Final A (subcampió). Gil va tenir que conformar-se amb la tercera posició del podi final”.

En aquesta categoria es va repetir la presència de pilots il·lustres sobretot pel seu palmarès al Dakar. Esmentar que va repetir Carlos Checa i que Mathieu Baumel, copilot de Nasser Al-Attiyah va fer doblet, va córrer amb un SBS i amb un GIAND. Per la seva part Laia Sanz va comentar que havia vingut a aprendre “sobretot en la lluita cos a cos, estic acostumada a córrer en solitari”. Per la seva part Josep M. Servià va fer aquest comentari: “aquests aparells (SBS) fan el que volen a la pista, tu dius a la dreta i cal esperar a veure on van. L’experiència, molt divertida”.

ICE Gladiators. Maxime Emery va controlar la situació en tot moment. Cristian España va guanyar

Cristian España es va acomiadar del títol aconseguit l’any passat amb un doble triomf en les dues carreres disputades pels ICE Gladiators al Circuit Andorra. En aquesta ocasió, el campió Maxime Emery, que també disputava la G4 amb un SBS, no va buscar el triomf com en passades proves, amb controlar els seus adversaris directes, els germans Espanya, tenia assegurat el triomf al trofeu i això va ser el que va fer.