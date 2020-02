Cel cobert al nord del país amb precipitacions febles en forma de neu. A la meitat sud hi haurà períodes amb àmplies clarianes i estones de sol.

Vent de nord-oest, moderat als fons de valls i fort als cims, amb puntes de fins a 80 km/h i entre 40 i 60 km/h a la tarda.

Temperatures mínimes més fredes, de 2ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i -5ºC al Pas de la Casa. Les màximes també davallaran, no passaran de 12ºC a Andorra la Vella, 8ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà a 1.500 metres al migdia. Isoterma -10 a 2.900 metres.