Soelden marca l’inici de la temporada per a Joan Verdú

Joan Verdú va arribar divendres a Soelden amb tota la motivació possible. L’esquiador de la FAE es troba en un bon moment de forma després d’una pretemporada amb bones condicions i molt bones sensacions, i ara començarà el periple de la temporada 21-22 a un escenari on es presenten els millors esquiadors del món.

La Copa del Món de gegant de Soelden es disputa demà diumenge (10:00h primera mànega, 13:30h segona mànega) amb Verdú al portilló de sortida i amb tota la motivació.

Joan Verdú, esquiador: “Tota la preparació ha sigut molt bona, tant físicament com tot el treball fet a pistes en els diferents glaciars en que hem entrenat. Ha anat molt bé i per això hem considerat que era una bona oportunitat començar la temporada en aquesta carrera. No estava previst dins del calendari principal que teníem, però creiem que arribem preparats i que serà un bon inici per preparar tota la temporada. Molt motivat, il·lusionat i amb moltes ganes de començar.