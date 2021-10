Potser creus que és una cosa poc important, però socialitzar és una cosa que no hem d’oblidar. Socialitzar té molts avantatges. Redueix l’estrès, prevé la deterioració mental, augmenta la nostra salut emocional; a més de mantenir el cervell actiu. Socialitzar t’aportarà conèixer a noves persones, diferents punts de vista sobre diversos temes.

A mesura que anem creixent, és a dir, a major edat acostumem a tenir menys vida social. Les responsabilitats, viure en família o parella acaba retallant la nostra vida social. Ens acaba semblant poc important com per a dedicar-li temps. No només és important pel que ja hem esmentat, sinó que a més a més, tenir vida social pot prevenir algunes malalties com la depressió.

Per difícil que ens pugui semblar reprendre aquest hàbit, és important aconseguir-ho. Podem reiniciar la nostra vida social acostant-nos a les diferents activitats que acostumen a oferir els ajuntaments de la teva ciutat o institucions. A les biblioteques acostumen a existir grups de lectures. A la Creu Roja existeixen diferents tipus de voluntariat. També pots buscar associacions o grups de persones que es reuneixin per a fer activitats a les quals siguis afí, com passejar, muntanyisme, entre d’altres. Apuntar-te a cursos, o altres entreteniments també poden ser una fórmula vàlida per socialitzar.

