Socialdemòcrates: Tomàs González, nou coordinador de la JSA per unanimitat

Tomàs González, nou coordinador de la JSA (PS)

Tomás González Martínez és el nou coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra després que ahir diumenge, al vespre, fos escollit per unanimitat entre els membres que conformen la JSA. El nou coordinador, que agafa el relleu a Maria Nazzaro, comptarà en el seu equip amb Ahinara Gil, de 21 anys, com a secretària, i Emma Juan Salazar, també de 21 de anys, que torna a repetir càrrec com a tresorera.

González, de 32 anys, és militant del PS des de fa quatre anys i ja ha exercit amb anterioritat a la junta de la JSA com a secretari i vocal. Va estudiar el Grau Superior en Administració i Finances per la Universitat de Barcelona i un Gran mitjà i Superior en Secretariat multilingüe i actualment treballa com a administratiu a la Biblioteca pública de Govern.

L’objectiu del nou equip de la JSA seguirà en la línia de l’anterior junta, on es prioritzaran totes aquelles polítiques que fomentin la participació juvenil a la política, així com fer arribar al Consell General la veu dels joves per tal de donar propostes i solucions als problemes que el col·lectiu viu actualment.