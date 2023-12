Socialdemòcrates i “socis” premen l’accelerador

Per Sant Julià en una nova jornada de campanya (PS)

A manca de poc més d’una setmana per a la jornada electoral del diumenge, 17 de desembre, els socialdemòcrates i els seus socis de coalició estan prement l’accelerador amb diferents actes de campanya per a tenir representativitat a les eleccions comunals. Sant Julià ha estat un dels focus aquest divendres, però no l’únic, Encamp i la Massana també han tingut presència vermella.

Per Sant Julià limitarà l’accés de vehicles a Verge de Canòlich i reclamarà el viaducte

Per Sant Julià analitzarà la possibilitat de limitar l’accés rodat a la plaça de la Germandat i fins a l’encreuament, únicament permetent l’accés privat, i impulsarà la finalització del vial Rocafort. La candidata a cònsol menor, Carolina Caubet, ha animat a la població a manifestar-se per a la construcció del vial, per tal que la població laurediana deixi de “menjar-se tots els fums cada dia” i ha recordat que Sant Julià és el lloc d’entrada a Andorra i la “gran oblidada”.

Respecte al desviament, Per Sant Julià reclamarà al Govern la finalització del vial Rocafort perquè l’avinguda Francesc Cairat sigui una via més urbana i amb voreres amples perquè els vianants puguin tenir més espai.

Caubet també ha destacat la necessitat de fer peatonal l’avinguda Verge de Canòlich perquè a nivell de mobilitat sigui més agradable i s’aposti per zones d’aparcament dissuasius per tal que la ciutadania agafi autobusos i fer una zona de carrils bici adequats i que permetin circular per la ciutat.

La voluntat de la candidatura de Per Sant Julià és la de fer una parròquia amb carrers per a passejar i espais verds per tal de millorar la qualitat de vida dels lauredians i lauredianes.





Avancem millorarà la transparència en decisions cabdals del Comú d’Encamp

Avancem (PS + Independents) millorarà la transparència del Comú d’Encamp i la qualitat democràtica impulsant processos participatius perquè els residents puguin participar en la presa de decisions.

La cap de llista d’Avancem i candidata a cònsol major, Marta Pujol, ha destacat que es gestionarà el Comú d’una manera més propera a la ciutadania de la parròquia. Per això impulsarà formes de participació ciutadana alternatives al vot en les eleccions comunals, en què actualment no poden participar els residents que no tenen la nacionalitat andorrana.

Així mateix, Avancem vol millorar la transparència en qüestions cabdals per a la parròquia i Andorra en general, com la nova concessió per a gestionar les estacions de muntanya, “atès que l’acord amb Saetde no es va explicar a la població fins tres dies abans d’aprovar-lo en Consell de Comú i es va restringir l’accés a la documentació als consellers de l’oposició”.

La candidatura també té com a objectiu afavorir el clima laboral al Comú d’Encamp, “fet que també es transmetrà a l’atenció al ciutadà, i ho farà a través de mesures com la redistribució dels horaris i la conciliació familiar”.





Amb Seny recuperarà a la Massana la gestió de les zones blaves i posarà reductors de velocitat per a evitar accidents

Amb Seny recuperarà la gestió de les zones blaves per al Comú de la Massana -i no a una empresa privada, com actualment- i posarà nous reductors de velocitat per a evitar accidents en punts negres de la parròquia.

La candidata número 10 de la llista, Anna Bellera, ha explicat que, pel que fa a les zones blaves, el Comú ha de tenir un accés “just i equitatiu” als espais d’aparcament i aposta també per a fer noves àrees d’aparcament amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de la ciutadania amb les finalitats també de millorar la mobilitat a la parròquia i l’activitat local.

Pel que fa a les autocaravanes, es treballarà en una regulació que eviti que estiguin per tota la parròquia i perquè facin un ús responsable dels espais destinats a aquesta tipologia de vehicles i preservar així la qualitat de l’entorn de la Massana.

Bellera també ha exposat que s’augmentarà la seguretat dels ciutadans amb nous reductors de velocitat en punts crítics per a evitar al màxim el risc d’accident i il·luminarà els passos de vianants d’una manera més sostenible per tal de contribuir a la seguretat de la ciutadania sense perjudicar el medi ambient.