Socialdemòcrates d’Encamp constaten el reforç de vigilància al Pas en informar de casos d’ocupació

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han constatat el reforç que s’ha produït en la vigilància al Pas de la Casa després que, des de la formació, s’emetés un comunicat advertint de casos d’ocupació d’espais privats i de gent dormint a la intempèrie. En aquest sentit, celebren que la situació s’hagi normalitzat i s’hagin anat resolent les diferents casuístiques.

Si fa tot just una setmana des del PS+Independents d’Encamp s’advertia de la situació que es vivia a la localitat fronterera del Pas de la Casa, amb famílies dormint en passadissos i guardaesquís d’habitatges d’ús turístic i galeries, i fins i tot en casetes d’obra, aquest dijous es constata que amb posterioritat s’ha reforçat la vigilància i s’han anat resolent les diferents casuístiques. Així ho ha explicat el líder socialdemòcrata d’Encamp, David Rios, que ha assenyalat que l’objectiu de la nota de premsa emesa el divendres 18 de novembre “era dir el que estava passant i que no s’estava fent prou”.

Per la seva banda, Enric Riba ha assegurat que va comprovar les diferents situacions que es vivien i que els temporers venien després de rebre informacions que els assenyalaven que aquí “hi havia feina per a tothom”. Així mateix, ha lamentat que des de la majoria, que sabien amb anterioritat de la situació, no haguessin informat adequadament als consellers de la minoria.

Altres punts del Consell de Comú

En un altre punt de l’ordre del dia, els dos consellers socialdemòcrates s’han abstingut en la votació d’un crèdit extraordinari per a afrontar uns treballs a la guarderia del Pas de la Casa. Rios ha explicat que “tot el que sigui millorar els equipaments no hi podem votar en contra”, i s’han abstingut entenent que hi ha hagut una mala gestió per part del comú, doncs es tracta d’un edifici al que es van destinar 6 milions d’euros –“una quantitat gens petita, més aviat al contrari, enorme”-, que s’ha inaugurat tot just fa un any i quatre mesos, i ara s’hi ha d’invertir altres 207.000 euros -als que caldrà sumar l’IGI i la direcció d’obra-.

Així, ha manifestat que “constatem una manca de planificació, o una improvisació, o com que anem dia a dia trobem dificultats que hem d’anar solucionant a base d’inversions, que no són gens menors”. En aquest punt, Riba ha assenyalat que els treballs no es deuen només a noves reglamentacions per part del Govern com s’ha dit des de la majoria, sinó que en alguns casos es van canviar materials al revisar a la baixa el pressupost, “i ara es veu que els materials no eren adequats: no tot són exigències tècniques del Govern”, ha sentenciat.