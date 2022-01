Soc una bona persona?

La resposta és senzilla, si pagues els teus impostos i no actues fora de la llei, ets una bona persona. Aquesta seria la interpretació objectiva, la que fa servir la justícia per a decidir si imposar-te una sanció econòmica i/o privar-te de llibertat. Ara, si fem servir la part subjectiva, ja és més difícil perquè dependrà del teu lloc de residència i sobretot del teu entorn social més pròxim (familiars i amics). Igualment, es l’opinió de la justícia la que hauria de preocupar-te o alterar l´estat anímic perquè és la que pot condicionar el teu ritme de vida.

L’altra opinió, en ser subjectiva, pot canviar en qualsevol moment, depèn dels interessos del teu entorn. Moltes vegades, simplement fent favors i no dient mai que no, la gent ja et veu como una bona persona, encara que hagis robat o agredit algú. Amb això vull què entenguis que no t’has de fer mala sang per l’opinió que puguin tenir de tu els altres. No és molt lògic entrar en estat d’ansietat o depressió per la interpretació que fa la societat de les teves conductes o paraules. Tu només ets responsable d’allò que dius i fas, no de la interpretació que fem nosaltres.

Com he escrit més amunt, la justícia, per a emetre el seu veredicte serà totalment objectiva amb les teves paraules i fets, no deixarà lloc a la subjectivitat. Com pots comprovar, depenent de quins paràmetres agafis per a jutjar-te et consideraràs millor o pitjor persona i conseqüentment, seràs més susceptible de caure en depressió, ansietat o en qualsevol malestar psicològic. Aleshores, la pròxima vegada que algú et digui que no ets una bona persona, pregunta-li quins paràmetres ha escollit per arribar a aquesta conclusió. No tots tenim els mateixos i els teus no han de ser igual als meus.

