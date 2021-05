Abans de res, definiré aquesta paraula: ser conscient que la conducta realitzada és perjudicial però tot i així es impossible deixar de realitzar-la, si no és consuma l’acte, l’organisme entra en estat d´ansietat.

El meu únic objectiu en la vida és aconseguir diners per tenir accés a la meva dosi, ja sigui, una droga legal, il·legal, el joc, el sexe, les compres, etc. La forma d’aconseguir-los dependrà del moment i del lloc, algunes vegades ho faré treballant hores extres i unes altres ho faré robant. És la meva única preocupació i passa per davant de qualsevol obligació social que hi pugui haver. No m’importa deixar de costat a la família, amics i inclús el treball, soc manipulador, mentider i en certes ocasions agressiu. Si, inclús puc arribar a matar per satisfer la meva necessitat de consumir i no, no em pots ajudar a canviar la meva situació personal, perquè depèn de mi, no de tu, no confonguis les teves ganes amb la meva capacitat mental de suportar l’esforç necessari per a fer-ho.

He de canviar d’amistats, deixar d’anar a certs llocs, adquirir hàbits saludables i sobretot, he d’aprendre a gestionar les emocions d’eufòria i tristesa, ja que és quan tinc més ganes de satisfer la necessitat. Tu no ho entens però estic malalt, no vull fer-te mal ni quedar-me amb las teves pertinences, però has d’entendre que la meva conducta va guiada per la impulsivitat del moment, per a mi no existeix el demà, només penso en el ara i aquí, en rebaixar el meu nivell d’angoixa provocat per la mancança de la droga.

Personalment, soc addicte als medicaments psicotròpics, ja fa més de 10 anys que en consumeixo diàriament, uns són per calmar-me, dormir i uns altres són per estar actiu, el meu organisme és una bomba de rellotgeria, en comptes d’anar a teràpia psicològica i aprendre noves formes d’afrontar les meves pors o les situacions conflictives, prefereixo fer ús d’aquesta droga legal.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri