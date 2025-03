S’obren les preinscripcions a l’UdA per al proper curs 2025-2026

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el període de preinscripcions per a estudiants de nou ingrés que vulguin començar els estudis a la universitat pública andorrana el proper curs 2025-2026. El tràmit és gratuït i es formalitza a través del formulari de preinscripció en línia.

Pel que fa a l’oferta d’estudis presencials de primer cicle universitari (bàtxelors europeus de tres anys), està oberta la preinscripció a Administració d’empreses, Ciències de l’educació, Infermeria i Informàtica. Els bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses també s’ofereixen en modalitat virtual i semipresencial i, a més, estan obertes les preinscripcions per als dobles bàtxelors en Administració d’empreses i Dret i en Informàtica i Administració d’empreses. En el cas particular del bàtxelor en Infermeria, si la demanda per a cursar aquesta formació superés les places disponibles (termini de preinscripció: fins al 30 de juny), l’assignació de places es faria seguint un barem que inclou la nota d’accés a la universitat i dues proves lingüístiques (previstes el primer de juliol).

Així mateix, està oberta la preinscripció per a la formació d’ensenyament professional superior (el Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració, de dos anys). En aquest cas, es tracta d’un cicle curt amb un component molt pràctic que facilita una ràpida inserció al mercat laboral. També permet cursar posteriorment el bàtxelor en Administració d’empreses amb la convalidació d’un nombre important de crèdits.

D’altra banda, a comptar del 10 de març es podrà fer la preinscripció als estudis virtuals de primer cicle (bàtxelors) en Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana, com també al màster en Dret (segon cicle universitari), igualment en modalitat virtual i de dos anys de durada. S’obren, a més, les preinscripcions per a cursar el màster en Analítica de dades (virtual i semipresencial), el màster en Educació (semipresencial) i el màster en Salut (semipresencial). Completa l’oferta de formació reglada de l’UdA el programa de Doctorat, que correspon al tercer cicle universitari (termini: fins al primer de juny).

Pel que fa als estudis de formació continuada, finalment, s’ofereixen diversos postgraus, cursos presencials i formacions de curta durada (seminaris), a més dels nombrosos cursos virtuals amb continguts específics d’Andorra, que s’integren dins del programa Aula Lliure.

L’oferta de formació reglada de la Universitat d’Andorra està adaptada a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i és reconeguda als països de tot el continent europeu que en formen part. “La pública i de qualitat” es caracteritza per oferir una atenció i un seguiment personalitzat a l’estudiant, per fer un èmfasi especial en les tecnologies de la informació i el multilingüisme, i per disposar d’un ample ventall de possibilitats per a fer mobilitat a l’estranger. Les carreres gaudeixen d’un estret vincle amb el món professional, amb la possibilitat de realitzar estades formatives a institucions i empreses tant d’Andorra com de fora d’Andorra. Els titulats de l’UdA assoleixen actualment nivells d’inserció laboral que freguen el 100%.

Llevat dels dos casos excepcionals esmentats, el període de preinscripció als estudis reglats es mantindrà obert fins al 31 d’agost en funció de les places disponibles.