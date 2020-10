S’obren les inscripcions per a les activitats infantils i esportives de les vacances de Tots Sants

El casal d’infants del Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma ja han obert les inscripcions per a les activitats infantils per a la setmana de vacances escolars de Tots Sants que enguany tindran lloc del 26 al 30 d’octubre. Els dos casals ofereixen 115 places (65 al Llamp i el 50 a la Ludoteca) per a infants de 3 a 7 anys.

També ja està obert el període d’inscripció als 6 campus esportius que organitzen els clubs i el Comú d’Andorra la Vella amb propostes que inclouen bàsquet (de 5 a 15 anys), futbol sala (de 6 a 13 anys), multiesports (de 6 a 13 anys), voleibol (de 6 a 13 anys), kung-fu (de 5 a 15 anys) i dansa moderna i ball esportiu (de 7 a 13 anys). En total s’ofereixen més de 150 places.

En tots els casos les activitats es distribuiran en unitats de convivència tal com estableixen els protocols sanitaris. El Comú d’Andorra la Vella i les entitats esportives es reserven el dret d’anul·lar o modificar la programació en funció de com evolucioni la pandèmia i seguint les recomanacions del Govern per fer front a la COVID-19.

Les inscripcions per als casals d’infants i el campus multiesports es poden formalitzar a través de la pàgina web del Comú (www.andorralavella.ad/inscripcions), així com als departaments de Social (avinguda Príncep Benlloch, 59 – telèfon 730 020) i Esports (Centre Esportiu dels Serradells – telèfon 730 090). Per a la resta d’activitats esportives cal formalitzar la inscripció als respectius clubs que les organitzen.

Consulteu aquí la programació esportiva de les vacances de Tots Sants