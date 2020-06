S’obren les inscripcions per a les activitats infantils d’estiu d’Andorra la Vella

Les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que organitza el Comú d’Andorra la Vella per a infants de 3 a 14 anys en el marc del programa Viu l’estiu 2020 s’han obert avui. Enguany les activitats es duran a terme del 29 de juny al 7 de setembre (en torns per setmanes).

Aquest matí s’ha presentat l’oferta per a l’estiu, que s’ha readaptat seguint de manera molt acurada les indicacions de les autoritats sanitàries per evitar la propagació de la COVID-19. Tal com ha exposat la consellera de Social, Meritxell Pujol, s’ha treballat per garantir que tot es faci amb seguretat i aplicant els protocols establerts pel ministeri de Salut. L’objectiu del Comú és oferir un ventall ampli, “tant per promoure l’activitat esportiva i de lleure, com tenint en compte les necessitats de les famílies”, ha manifestat.

Per organitzar la programació i aplicar les mesures sanitàries, enguany l’oferta s’ha distribuït en dues franges d’edat. Per als infants de 3 a 7 anys hi haurà activitats de lleure als casals d’infants El Llamp i de Santa Coloma; i per als nois i noies de 8 a 14 anys es faran els Esports d’estiu en diferents instal·lacions esportives de la parròquia. Per als adolescents, tornen els

Dijous alternatius, amb diferents esports d’aventura i altres disciplines més alternatives; i la campanya de vòlei platja, amb tornejos al juliol i l’agost. A l’agost, a més, tornen els campus esportius que organitzen els clubs amb propostes diverses per a infants de 4 a 17 anys.

Els infants treballaran per grups de convivència i que funcionaran de manera independent, seguint les ràtios que estableix el Govern (1 monitor i 10 infants per grup per a la franja de 3 a 5 anys; i 1 monitor i 15 infants per grup per a la franja de 6 anys en endavant). Aquest any, a més, com a mesura per garantir el distanciament entre els grups, al matí hi haurà dos punts de recollida (a l’Escola Ciutat de Valls i al Col·legi Janer), a diferència del que es feia en anys anteriors amb la recollida conjunta a la plaça del Poble. També hi haurà àrees separades per dinar.

D’altra banda, tal com ha exposat el conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, a final del mes passat el Comú va impulsar una enquesta per conèixer les necessitats de les famílies i per organitzar les activitats de l’estiu atenent a la demanda. Amb vista els resultats, s’espera que el volum d’inscrits sigui similar a la de l’any passat, amb un centenar d’infants per setmana. “La nostra voluntat és donar resposta a la demanda que ens arribi”, ha ressaltat. De fet, el volum de places s’ha incrementat en 400 respecte edicions anteriors: durant el juliol i l’agost se’n preveuen oferir 2.500.

Els usuaris podran gaudir del Viu l’estiu o bé en torn de matí (de 9 a 15 h) o bé durant tot el dia (fins a les 17.30 h). Hi ha, a més, opció de servei de guarda a partir de les 7.45 i fins a les 20 hores. La tarifa setmanal serà de 58,60 euros (torn de matí) i de 66,26 euros (tot el dia). El servei de menjador està inclòs en tots els casos, mentre que el preu del servei de guarda opcional és de 4 euros a la setmana. Les tarifes no s’han incrementat respecte l’any passat i en cas que alguna família ho requereixi, des del Departament de Social disposa d’un programa d’ajudes.

Les inscripcions es poden formalitzar des d’avui per via telemàtica a www.andorralavella.ad/inscripcions. Es recomana trametre tota la documentació per correu electrònic, per evitar al màxim les gestions presencials a les dependències de Casa comuna.

Una nova oferta en dissabtes i festius i les Colònies Com a novetat, aquest estiu s’ha incorporat el programa Estem de festa!, que es durà a terme els dissabte i festius de l’estiu adreçat a infants de 3 a 14 anys (sempre que hi hagi un mínim d’inscrits) i on es combinaran activitats aquàtiques, esportives i recreatives.

A banda, des de fa tres estius el Comú d’Andorra la Vella organitza colònies a fora d’Andorra (alternant entre una localitat francesa i una d’espanyola). Aquest any s’ha previst tornar a organitzar les colònies a Can Font, a Brunyola (Girona), la mateixa casa on ja es van fer el 2019, i seguint les mesures sanitàries que fixi la Generalitat de Catalunya. Es duran a terme en dos torns (del 27 de juliol al 7 d’agost i del 17 al 28 d’agost) i les inscripcions s’obren el 22 de juny.